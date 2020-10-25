Врач рассказала об опасности берушей

Беруши, которые часто используют для сна, иногда могут быть опасны. Например, если их неаккуратно вставить в уши. Об этом в беседе с порталом «Аргументы и факты» рассказала врач-отоларинголог Кира Базаркина.

«Во-первых, вставлять беруши нужно аккуратно, чтобы случайно не травмировать кожу слухового прохода и не занести туда инфекцию. Второй момент: сами беруши должны быть чистыми, и ваши руки — тоже!» — пояснила эксперт. Она также подчеркнула, что одноразовые беруши нельзя использовать повторно: они сделаны из пористого материала, который служит отлично средой для размножения бактерий.

При этом доставать беруши из ушей тоже нужно аккуратно, не делая резких движений. И, наконец, по словам Базаркиной, свои беруши нельзя больше никому давать. Кроме того, если человек страдает повышенным образованием серы, пользоваться берушами стоит под присмотром специалиста. Иначе это может привести к образованию серных пробок.

Если соблюдать все перечисленные правила, проблемы после использования этого приспособления вряд ли возникнут, подытожила эксперт.