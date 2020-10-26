Дырявая сумка Louis Vuitton почти за миллион рублей возмутила покупателей

Сумку люксового бренда Louis Vuitton, которая ранее принадлежала другому владельцу, продадут в интернет-магазине почти за миллион рублей. Об этом сообщает Daily Star.

Речь идет о подержанной коричневой сумке-тоут с дырами, на которую нанесена монограмма марки. Отмечается, что она была выпущена совместно с известным брендом Comme Des Garcons в 2004 году. Сумка представлена на сайте интернет-ретейлера Farfetch, ее стоимость составляет 8780 фунтов стерлингов (871 тысяча рублей).

«Сумка прожила целую жизнь, а незначительные недостатки лишь раскрывают ее историю», — гласит описание товара. Покупатели не согласились с высказыванием продавца и подвергли критике упомянутый товар в социальных сетях. «Киньте свой телефон и кошелек в сумку и смотрите, как они пропадут», «Выглядит ужасно», «Такое ощущение, что дырки бывший хозяин вещи проделал сам — это выглядит странно», — возмутились пользователи.

Ранее в сентябре Louis Vuitton обругали в сети за продажу бесполезной маски за сотни долларов. В ассортименте модного дома появилась защитная маска для лица LV Shield, которая выполнена в форме козырька. Она крепится на эластичный ремешок с монограммой бренда, украшенный по бокам золотыми деталями. Ее цена равна 960 долларов (72 тысячи рублей).