Невеста раскрыла легкий способ похудеть к свадьбе

Индийская актриса Каджал Агарвал, которая выходит замуж в конце октября, раскрыла способ похудеть к свадьбе. О методе, которого она придерживается сама и считает очень легким, рассказало издание The Times of India.

Прежде всего, невеста советует включить в рацион больше фруктов, зелени и натуральный йогурт. Агарвал посоветовала следить за выбором продуктов: чтобы оставаться здоровой и стройной, по ее мнению, надо есть только натуральную пищу, желательно, приготовленную дома. Чтобы вывести токсины актриса советует пить свежевыжатые соки, кокосовую воду и больше чистой простой воды. В рацион следует включить орехи, семена и бобовые Она рекомендует есть больше белка (например, куриную грудку) и хорошие углеводы.

Перед каждым приемом пищи Агарвал ест салат из сезонных овощей, зелени и фруктов. В зависимости от времени года она добавляет туда морковь, яблоки, огурцы, помидоры черри, авокадо и хумус. По ее словам, это помогает избавиться от чувства голода и съесть меньше.

Актриса каждый день посвящает занятиям спортом 30-45 минут. Она делает разные виды тренировок: силовые, суставную гимнастику, упражнения со свободными весами и собственным весом, а иногда даже танцует. Агарвал большая поклонница йоги, она часто выполняет комплекс сурья-намаскара и советует всем невестам начать практику за два-три месяца до свадьбы, чтобы бороться со стрессом.

Чтобы красивой была не только фигура, но и волосы, индианка раз в неделю делает массаж головы с кокосовым маслом. Также она мажет кокосовым маслом тело, чтобы кожа оставалась упругой, и отдельно делает массаж пупка. По ее словам, эта процедура позволяет избавиться от токсинов и повышает фертильность.

Ранее сообщалось, что весивший 159 килограммов житель ирландского графства Мит сбросил 44 килограмма за пять месяцев и поделился методом похудения. Он изменил пищевые привычки и занялся спортом, но при этом не садился на диету.