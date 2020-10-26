Опубликованы первые фото из «генеральской» камеры для российских силовиков

ФСИН опубликовала первые фото из «генеральской» камеры для российских силовиков. Об этом сообщает Znak.com.

На снимках, предоставленных управлением ведомства по Свердловской области, запечатлено помещение, в котором находились бывший начальник УМВД по Екатеринбургу и МВД по Карачаево-Черкесии генерал-майор Игорь Трифонов и экс-глава отделения по выявлению преступлений в сфере строительства, рейдерства и криминального банкротства УМВД Екатеринбурга Владимир Нечаев. Они сидели вдвоем в четырехместной камере, оборудованной всем необходимым: две двухъярусные кровати, стол и скамейки, шкаф для продуктов, вешалки для верхней одежды, полка для туалетных принадлежностей, зеркало, бачок с питьевой водой, подставка под бачок, радиодинамик, урна для мусора, тазы для гигиенических целей и стирки одежды, светильники дневного и ночного освещения, приточно-вытяжной вентилятор.

Камера оборудована санузлом, в котором есть унитаз и умывальник, а также есть горячая и холодная вода. Офицерам МВД выдавались: мыло хозяйственное, туалетная бумага, книги из библиотеки и настольные игры. Кроме того, их обеспечивали предметами для уборки камеры, швейными иглами, ножницами, ножом для резки продуктов питания.

Силовикам предоставлялись трехразовое горячее питание и кипяченая вода, одежда по сезону, спальные принадлежности — матрацы, подушки, простыни, наволочки, одеяла, полотенца, столовые приборы — тарелки, кружки, ложки.

Условия содержания генерала МВД были раскрыты после его жалобы. Он рассказал, что его этапировали из Москвы на Урал в «нечеловеческих» условиях. Вагон с арестантами, по его словам, шел два с половиной дня. «Не было возможности ни прилечь, ни присесть. Почти 60 часов провели в стоячем положении», — описывал Трифонов. В ШИЗО колонии № 2 за четверо суток ему только один раз дали кипяток, не было ложек, полотенец, туалетной бумаги, тряпки с ведром.

Его задержали 18 сентября. По данным следствия, в 2015 году в Екатеринбурге Трифонов через посредников получил от банкира 7,5 миллиона рублей за содействие в возбуждении уголовного дела о мошенничестве в отношении должника.