Актера фильма «Т-34» избили на глазах жены и сына

Российского актера Владислава Манина избили на глазах жены и сына. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел возле московского торгового центра «Афимолл Сити». 34-летний артист, игравший в фильмах «Т-34» и «Zомбоящик», вместе с семьей ждал такси, когда к нему подъехала компания людей, перегородившая дорогу таксисту. После того как Манин попытался с ними поговорить, завязалась драка.

После избиения актер оказался в больнице. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и рваную рану головы. Манин уже написал заявление в полицию.

«Ладно, моя голова крепкая. Был бы кто-то на моем месте, его бы уже не стало», — высказался артист о случившемся.

Владислав Манин также играл в фильмах и сериалах «Универ. Новая общага», «Лондонград. Знай наших», «Желтый глаз тигра», «Последний мент», «Мамочки», «Особый случай» и «Опекун».