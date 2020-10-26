Воробьев высказался о недобросовестных комбинатах питания

Питание в школах должно быть не просто бесплатным, но и соответствовать всем самым высоким стандартам, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Его цитирует РИАМО в понедельник, 26 октября.

Воробьев заверил, что областные власти не допустят, чтобы недобросовестные компании, которые «валяют дурака», поставляли питание детям.

«Наш президент поставил задачу, чтобы питание было не только бесплатным, это можно организовать, когда есть деньги, но было вкусным, достойным, высокого уровня», — напомнил он.

С 1 сентября более 400 тысяч учеников начальных классов подмосковных школ получают бесплатное горячее питание. На организацию бесплатного горячего питания для начальных классов в следующем году из областной казны выделят 2,5 миллиарда рублей.