Европейский технологический гигант потерял 30 миллиардов евро за один день

Крупнейшая европейская компания в области разработки программного обеспечения — SAP — за день потеряла около 30 миллиардов евро после публикации негативной отчетности по итогам третьего квартала 2020 года. Об этом пишет Financial Times.

Стоимость акций немецкого технологического гиганта в понедельник, 26 октября, обрушилась более чем на 20 процентов и опустилась ниже 100 долларов. Рыночная капитализация SAP сократилась со 147 миллиардов евро до 118 миллиардов. Это стало худшим торговым днем для SAP с мирового финансового кризиса 2008 года.

Компания заявила, что из-за коронавируса корпоративные клиенты тратят меньше денег на ее программное обеспечение в 2020 году. SAP снизила прогноз по выручке и прибыли по итогам текущего года и отказалась от целевых показателей на 2023 год. Компания признала, что восстановление бизнеса после пандемии займет больше времени, чем ожидалось.

Чтобы преодолеть кризис в отрасли, компания объявила о намерении полностью сосредоточиться на облачных вычислениях и конкурировать с такими компаниями, как Oracle и Salesforce.