Данила Поперечный показал испорченную после стирки обувь и повеселил подписчиков

Комик Данила Поперечный опубликовал фотографии испорченной после стирки обуви и повеселил подписчиков. Соответствующие кадры появились в его Instagram-сторис.

26-летний Поперечный сфотографировал кроссовки спортивного бренда Nike. На размещенных снимках видно, что обувь деформировалась из-за стиральной машины. Так, у одной из пар носовая часть загнулась вверх, а у второй, наоборот, вытянулась. Стендап-комик прозвал первые кроссовки «новыми черевичками», а вторые сравнил с носом персонажа из мультфильма «Губка Боб Квадратные Штаны» Сквидварда.

На данный момент публикация удалена из Instagram-аккаунта Поперечного.

Ранее в октябре представители популярных брендов опровергли необходимость стирать джинсы. По словам генерального директора марки Levi’s Чипа Берга, качественную пару джинсов вообще не нужно стирать в машине, поскольку такой способ чистки приводит к повреждению материала. В то же время сотрудники компании Hiut заявили, что их следует стирать не раньше, чем через шесть месяцев после покупки.