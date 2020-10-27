Доказано ускоренное старение человека из-за стресса

Ученые Медицинской школы Бостонского университета в США доказали, что посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) способно вызвать у человека ускоренное старение головного мозга. Это происходит в том случае, если человек имеет особый вариант гена klotho, связанного с долголетием. Статья специалистов опубликована в журнале Neuropsychopharmacology.

В ходе исследования ученые проанализировали ткани головного мозга умерших людей, чтобы оценить влияние ПТСР и klotho на эпигенетический возраст нервных клеток. Ген klotho хорошо известен как биомаркер клеточного старения и возрастных проблем со здоровьем. Сейчас активно изучается связь этого гена с болезнью Альцгеймера, когнитивными нарушениями и здоровьем тканей головного мозга. Известно, что повышенная активность klotho оказывает защитный эффект против снижения когнитивных функций у пожилых людей. С другой стороны, травматические стрессы способствуют клеточному старению и повышают биологический (эпигенетический) возраст человека.

Материалы по теме «Закончилось это плохо» Как смертельные эпидемии меняли историю человечества Утомленные лихорадкой Какими были самые страшные пандемии в истории человечества

Эпигенетический возраст определяется числом метильных групп (СН3), присоединенных к ДНК и влияющих на активность генов. Исследователи выяснили, что определенные изменения в гене klotho, образующие вариант (аллель) rs9315202, опосредуют связь между ПТСР и уровнем метилирования ДНК у людей старше 45 лет. Ускоренное эпигенетическое старение наблюдалось в тканях моторной коры мозга.

И ПТСР, и rs9315202 влияли на воспаление, кардиометаболические заболевания и нейродегенерацию, в том числе ту, что характерна для болезни Альцгеймера. Это происходило за счет того, что изменения в гене делали klotho уязвимым к стрессу и способствовали уменьшению его активности. Усиление экспрессии klotho, пишут ученые, является многообещающим терапевтическим вмешательством для замедления клеточного старения и борьбы с невропатологиями, особенно у пожилых людей, находящихся в стрессовом состоянии.