Обезумевшая кошка набросилась на прохожего с собакой и стянула с него штаны

В турецком Стамбуле уличная кошка набросилась на выгуливающего собаку прохожего и стянула с него брюки. Видео произошедшего опубликовал таблоид Daily Mail.

На кадрах мужчина выгуливает пса на поводке. Неожиданно на него нападает обезумевшая кошка. Перепуганный турок хватает собаку в руки и пытается сбежать. Кошка не отступает, неоднократно прыгает ему на спину и ноги и стягивает с него штаны. Через несколько секунд на помощь выбежал очевидец и отпугнул животное.

По данным турецкой газеты Sozcu, владелец собаки проходил с питомцем мимо кафе, когда увидел бегущую в его сторону кошку. Видео насмешило зрителей, просматривавших записи с камер видеонаблюдения.

Работники кафе объяснили, что кошка вела себя агрессивно, поскольку защищала своих пятерых котят. Персонал уточнил, что она нападала и на других собак, проходивших возле заведения.

Ранее сообщалось, что в Бразилии уличная кошка спасла жизнь ребенку. Мальчик решил подразнить собаку и бросил в нее камень. Разъяренный пес напал на ребенка, повалил его на землю и начал кусать за голову и руки. Бездомная кошка прибежала и отвлекла собаку.