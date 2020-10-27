Песков оценил стабильность медицины в России

Медицина в России более стабильна, чем во многих других передовых странах, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его оценку приводит РИА Новости во вторник, 27 октября.

«То, что есть проблемы, они, к сожалению, неизбежны, и суть работы заключается в том, чтобы не превращать их в системные проблемы», — сказал он.

Отвечая на вопрос о необходимости преобразований в системе здравоохранения, Песков отметил, что это не вопрос Кремля. Он подчеркнул, что этими вопросами должны заниматься профильные специалисты.

«В мире нет ни одной страны, где медицинская сфера была бы достаточно профинансирована», — добавил представитель Кремля.

В начале пандемии коронавируса Дмитрий Песков опроверг неподготовленность системы здравоохранения России к COVID–19, и назвал пустыми пересудами разговоры об этом.