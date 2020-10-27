Липецкие фермеры получат миллионные гранты на развитие

В Липецкой области аграрии получат миллионные гранты в рамках госпрограммы АПК «Начинающий фермер». Всего выделено 50 миллионов рублей, сообщает телеканал «Липецкое время».

Отмечается, что начинающие фермеры смогут направить полученные средства на разведение крупного рогатого скота молочного и мясного направления, птицеводство, выращивание садовой земляники и закладывание яблочных садов. Имена грантополучателей уже известны. Сумма поддержки на каждого из них составит от 1,6 до 5 миллиона рублей.

В 2020 году на поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов области из федерального и областного бюджетов направлено 60 миллионов рублей. Также в регионе реализуется региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.