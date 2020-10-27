Расстрел американскими полицейскими темнокожего попал на видео и вызвал протесты

В американском городе Филадельфия полицейские застрелили 27-летнего темнокожего Уолтера Уоллеса (Walter Wallace), что вызвало массовые протесты. Видео смертельного конфликта опубликовал NBC10 Philadelphia.

На видео заметно, что мужчина идет в сторону правоохранителей. Силовики утверждают, что в руке у него был нож. После отказа бросить оружие полицейские открыли огонь, произведя девять выстрелов. По некоторым данным, рядом с убитым в момент стрельбы находилась мать, которая пыталась отвести его в сторону. Уоллес скончался по дороге в больницу.

Вскоре на улицы Филадельфии вышли борцы с полицейской жестокостью и за права чернокожих. Они начали протестовать перед зданием полиции, акции сопровождались погромами витрин и машин. Затем полицейским удалось разогнать их. Известно, что в настоящий момент началась проверка действий правоохранителей.

С конца мая во многих крупных американских городах, а позднее и в ряде стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков против полицейского насилия и расизма после гибели в Миннеаполисе при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда. Протестующие называют причиной смерти Флойда расизм и полицейский произвол. В некоторых штатах протесты переросли в бунты с погромами, грабежами, стрельбой и поджогами.

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