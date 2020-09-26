В Иране задумались о санкциях против США за убийства темнокожих

Официальный представитель Совета стражей конституции Ирана Аббас Али Кадходаи поставил вопрос о введении санкций против против лиц в США, которые связаны с убийствами темнокожих. Об этом политик написал в своем Twitter.

Политик напомнил о том, что президент США Дональд Трамп ввел санкции в отношении иранских судей. «Может ли иранская судебная система наложить аналогичные санкции на убийц темнокожих людей в этой стране, которые мучили до смерти и убивали без суда?», — задумался он.

Министерство финансов США расширило список санкций против Ирана, включив в него судей Шираза Сейеда Махмуда Садати и Мешхеда Мохаммада Солтани. Причиной стал смертный приговор 27-летнему иранскому борцу Навиду Афкари за участие в митингах против правительства, которые проходили в 2018 году.

В США несколько месяцев проходят протесты, охватившие десятки американских городов. Их участники выступают против расизма и полицейской жестокости и часто используют лозунг Black Lives Matter («Жизни черных важны»). Протесты, периодически переходящие в погромы и грабежи, начались после того, как афроамериканец Джордж Флойд погиб во время ареста.