США расширили санкции против Ирана из-за казни борца

Министерство финансов США расширило список санкций против Ирана, включив в него судей Шираза Сейеда Махмуда Садати и Мешхеда Мохаммада Солтани. Об этом говорится на сайте ведомства.

Также в список включили отделение суды в Ширазе и три местных тюрьмы — Адель-Абад, Орумие и Вакилабад, следует из сообщения.

Как сообщает Reuters, спецпредставитель США по Ирану и Венесуэле Эллиот Абрамс пояснил, что санкции введены против Садати, поскольку он приговорил к смертной казни 27-летнего иранского борца Навида Афкари.

13 сентября госсекретарь США Майк Помпео осудил власти Ирана за казнь Афкари. По его словам, исполнение смертного приговора — «гнусный и жестокий акт». Иранские власти казнили спортсмена несмотря на призывы международного сообщества, в том числе президента США Дональда Трампа, и руководителя Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйны Уайта.

Афкари приговорили к смертной казни 2 сентября. 27-летний спортсмен получил два смертных приговора за участие в митингах против правительства, которые проходили в 2018 году. Организация The Human Rights Activists News Agency пишет, что борца подвергли пыткам, чтобы заставить признаться в преступлениях.