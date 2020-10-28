В Роскачестве перечислили угрозы для нашедшего бесхозный смартфон

При обнаружении в людном или безлюдном месте бесхозного смартфона не стоит брать его в руки, так как это может грозить нашедшему неприятностями. Об этом агентство «Прайм» предупредил заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.

Во-первых, потерянный гаджет может быть неисправен. Так, в случае неполадок с аккумулятором он способен взорваться, вызвать короткое замыкание или пожар при подключении к питанию.

Во-вторых, от телефона могли избавиться специально, так как он содержит компрометирующую информацию, связанную, к примеру, с наркоторговлей или другими преступлениями.

В-третьих, есть риск того, что устройство было украдено, а впоследствии выброшено. В таком случае нашедший может привлечь к себе ненужное внимание полиции. И даже если человек действительно потерял смартфон, получив его обратно, у него будет возможность обвинить нашедшего в краже.

«В целом не рекомендуется нести найденный телефон домой или в ломбард, если уж взяли его, сдайте его работникам общественного пространства, где обнаружили находку», — заключил специалист.

Ранее директор компании по разработке отечественного программного обеспечения «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов назвал главный признак прослушки смартфона. Речь идет о странной, нетипичной работе устройства — быстрой разрядке аккумулятора и перегреве гаджета, установленных новых программах, самопроизвольном включении и выключении аппарата.