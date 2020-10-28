Байден заявил о необходимости санкций против окружения Лукашенко

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден призвал международное сообщество ввести санкции против окружения белорусского президента Александра Лукашенко. Содержание письменного заявления политика приводит РИА Новости.

Байден в том числе призвал заморозить офшорные счета, где окружение белорусского лидера «держит свое украденное богатство». Он добавил, что в качестве президента страны считает необходимостью работать с европейскими партнерами и союзниками над разработкой плана экономической поддержки Белоруссии.

Байден подчеркнул, что до тех пор продолжит вместе с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской и белорусским народом призывать к мирной передаче власти. Политик добавив, что осуждает нарушения прав человека.

2 октября стало известно, что США ввели санкции в отношении Белоруссии. Как отмечается, ограничения касаются восьми белорусских граждан, все они госслужащие. Их активы на территории США будут заблокированы, а американским гражданам с этого момента запрещается вести с ними бизнес.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым Лукашенко набрал 80 процентов голосов.