Госдума отказалась от идеи закупить позолоченную посуду и икорницы

Государственная Дума РФ отказалась от идеи закупить позолоченные наборы посуды и икорницы. Об этом свидетельствуют данные в разделе «Планирование» на сайте госзакупок.

В настоящий момент рядом с заказом «право заключения договора поставки сувенирной продукции, выполненной в технике "Златоустовская гравюра"» стоит пометка «Недействительно».

Изначально осуществить закупку планировалось до конца 2020 года. В перечень необходимых объектов поставки были включены охотничий набор «Собаки» с фляжкой и тремя рюмками и два набора «Черный кофе», состоящих из двух кофейных пар, подноса и ложек. В список также входили две икорницы, шесть пиал, два блюдца и кубок.

Отмечалось, что все изделия должны были изготовить из латуни, никеля и позолоты. Некоторые из них требовалось украсить фарфоровыми деталями и драгоценными камнями. Стоимость и предназначение закупки в документации не обозначались.

27 октября в пресс-службе Госдумы уточнили, что диапазон цен в поступивших коммерческих предложениях составлял от 130 до 170 тысяч рублей.