Гудков выяснил отношения с современным искусством с помощью психотерапевта

Российский комик Александр Гудков снялся в рекламе ко второй Триеннале российского современного искусства «Красивая ночь всех людей». В ролике, созданном командой музея «Гараж» и опубликованном на YouTube, он выяснил отношения с современным искусством на приеме у психотерапевта. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».

Видео было посвящено тому, как люди выстраивают диалог с современным искусством. Контакт с произведением авторы ролика сравнили с психотерапевтической сессией, предполагающей доверие и отклик. «Границы того, что мы называем современным искусством, для меня размыты. Иногда я думаю, что даже сборка мебели или совместные действия специалистов по устранению экологических катастроф могут стать актом искусства. Все наши отношения, чувства, мысли могут быть поводом для создания художественных произведений. И в каком-то смысле мы сами являемся вполне яркими (но иногда поломанными и не очень нужными) экспонатами, расставленными по разным углам музея», — подчеркнул Гудков.

В рекламе комик был на приеме у психотерапевта, рядом с ним находились быстро сменяющие друг друга образы современного искусства. «На самом деле мы не понимаем друг друга, не слышим друг друга», «Начинаю сомневаться, что мы любим друг друга», — на такие проблемы жаловался герой Гудкова. «Поймите меня правильно, вам нужна групповая терапия», — резюмировал в ответ на это психотерапевт.

Триеннале «Красивая ночь всех людей» — ключевой для музея «Гараж» проект в области поддержки российских художников. Он предлагает честный разговор о состоянии искусства в течение последних трех лет и систему навигации в художественном сообществе.