Россия решила отдавать госдолг вертолетами

Госдолг России перед Южной Кореей может быть частично погашен поставками российских вертолетов. Такое предложение прозвучало на видеоконференции сопредседателей оргкомитета Года взаимных обменов между странами, говорится на сайте Кремля.

Замглавы Минпромторга Александр Морозов уточнил, что «Вертолеты России» уже ведут переговоры с заинтересованными корейскими заказчиками. Других подробностей возможных контрактов, в том числе какими именно машинами может быть решено отдавать заимствование, в сообщении не приводится.

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В 2017 году Минфин России указывал, что сумма государственного долга России перед Южной Кореей составляет 594,3 миллиона долларов. Его следует погасить до 2025 года.

В последние месяцы Россия с помощью размещения облигаций федерального займа (ОФЗ) существенно наращивает госдолг. Рекорд был установлен 7 октября, в этот день только на одном из аукционов удалось привлечь 315,7 миллиарда рублей.

При этом иностранные инвесторы практически прекратили покупку облигаций. Поэтому наращивание заимствований идет за счет российских покупателей, то есть банков, средства которым в рамках увеличения лимита на проведение операций репо предоставил Центробанк.