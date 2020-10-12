Центробанк за сутки выдал банкам более 600 миллиардов рублей

Центробанк России в понедельник, 12 октября, выдал банкам с помощью двух операций репо более 600 миллиардов рублей, свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Из них основная часть, 600 миллиардов рублей, получена финансовыми организациями на срок 28 дней, а 20 миллиардов — на один год. Кредиты выдаются под залог облигаций федерального займа (ОФЗ), которые банки могут покупать на аукционах Минфина. Речь идет о снижении дефицита бюджета с помощью «печатания» средств регулятором.

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Такой формат операций ЦБ предлагал еще с мая, но до сентября лишь один банк получил 5,1 миллиарда рублей. В прошлом же месяце Минфин сумел занять сразу 833 миллиарда рублей, из которых 683 миллиарда пришлись на российские банки. Этот процесс стартовал на фоне фактического отказа иностранных инвесторов вкладываться в российский госдолг.

В текущем четвертом квартале Минфин должен занять 2 триллиона рублей. На прошлом аукционе, 7 октября, продать удалось гособлигации на 345,7 миллиарда. В настоящее время ЦБ предлагает банкам месячный лимит в размере триллиона рублей на такие цели. Всего лишь за сутки этот лимит был исчерпан на 60 процентов.

В общей сложности с начала года российские банки купили госдолга на 1,7 триллиона рублей. Аналитики не исключают, что ситуация плохо скажется на кредитах для частного сектора экономики, а также приведет к снижению курса рубля. В прошлом году иностранцы купили 69 процентов номинального прироста рынка облигаций федерального займа.