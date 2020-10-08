Россия рекордно взяла в долг

Россия обновила рекорд наращивания государственного долга за день. По итогам двух аукционов, которые состоялись 7 октября, Минфин привлек через облигации федерального займа (ОФЗ) почти 346 миллиардов рублей, предоставив инвесторам существенный дисконт. Об этом сообщает РИА Новости.

В рамках первого аукциона Минфин разместил облигации с переменным купонным доходом с погашением в сентябре 2030 года. Ведомству удалось привлечь 315,73 миллиарда рублей при спросе 316,331 миллиарда. Цена отсечения составила 95,239 процента от номинала.

На втором аукционе Минфин разместил облигации с постоянным купонным доходом с погашением в июле 2025 года. Ведомство привлекло 30 миллиардов при спросе 51,691 миллиарда. Цена отсечения была 96,981 процента от номинала. Средневзвешенная доходность составила 5,28 процента годовых, доходность по цене отсечения — 5,29 процента.

За первый в четвертом квартале аукционный день Минфин выполнил 17,3 процента плана заимствований через ОФЗ. В общей сложности ведомство планирует привлечь 2 триллиона рублей.

Предыдущий рекорд ведомство установило в сентябре 2020 года, когда в течение дня заняло через облигации более чем на 215 миллиардов рублей. Спрос тогда составил почти 350 миллиардов.