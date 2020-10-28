Российская модель снялась обнаженной в горах

Российская модель Лиза Баш поделилась откровенными фотографиями и порадовала поклонников. Серия снимков опубликована на ее странице в Instagram.

На размещенных кадрах манекенщица позирует обнаженной на фоне гор с распущенными волосами. Ее запечатлели бегущей по поляне босиком. На одном из фото Баш сидит на камне спиной к фотографу и прикрывает оголенную грудь рукой. «Горы обнажают человека. Или море?» — подписала она пост, набравший 43 тысячи лайков.

Подписчики знаменитости восхитились ее внешним видом в комментариях под публикацией. «Очень красиво», «Прелестные горы повидали много прелестей», «Потрясно», «Разрыв сердца», «Выглядишь прекрасно!», «Невероятная», «Как красиво», — высказывались фанаты.

Ранее в августе американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид снялась в пиджаке на голое тело. Она приняла участие в съемке для модного издания Vogue. Ее сфотографировали на белом фоне в кожаном костюме и туфлях на невысоком каблуке.