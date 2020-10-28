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Дизайнер придумал неспортивную одежду для Nike и вызвал споры в сети

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Изображение: Davide Perella

Французский графический дизайнер Давид Перелла (Davide Perella) придумал концептуальную неспортивную коллекцию одежды для бренда Nike и вызвал споры в сети. На публикации в его Instagram-аккаунте обратили внимание в Hypebeast.

В частности, модельер показал бежевые туфли на шпильке, навеянные коллаборацией Stüssy и Nike Air Zoom Spiridon Cage 2, черную «сумку-седло» как у французского дома моды Dior, а также клатч в виде ботинка Nike Air Force 1 Low.

В линейку также вошли черный пиджак, лацканы которого имеют форму фирменного логотипа Nike, а пуговицы украшены миниатюрными свушами, кожаные мужские лоферы — тоже со свушами — и две пары солнцезащитных очков в аналогичном стиле.

Мнения пользователей Instagram по поводу идей дизайнера разделились, некоторых из них впечатлила его работа. «Выглядит невероятно!», «Где были эти лоферы, когда я выпускался из школы?», «Мне нужны эти вещи!», «Будущее уже наступило. Абсолютно потрясающе!» — хвалили они.

Однако другие не оценили концепцию Переллы. «Полный идиотизм», «Давайте тогда выпускать дилдо со свушем», «Какой ужас», — писали они.

Ранее в октябре спортивный бренд Nike анонсировал выход новой модели обуви для велосипедистов и озадачил покупателей. Речь идет о кроссовках Drifter Gator ISPA со съемными штанинами неонового цвета, которые рассчитаны на то, чтобы защитить спортсменов от непогоды: грязи, брызг дождя и снега.

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