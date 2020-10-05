Nike придумал кроссовки со штанинами и озадачил покупателей

Всемирно известный спортивный бренд Nike анонсировал выход новой модели обуви для велосипедистов и озадачил покупателей. Соответствующая дискуссия развернулась в Twitter-аккаунте издания Sneaker News.

Речь идет о кроссовках Drifter Gator ISPA со съемными штанинами неонового цвета, которые рассчитаны на то, чтобы защитить спортсменов от непогоды: грязи, брызг дождя и снега. Этот чехол складывается и помещается в отсек на задней части обуви. Модель будет выпущена в двух расцветках: бело-оранжевой и сине-зеленой. Силуэт описанных кроссовок вдохновлен ранее выпущенными VaporMax Flyknit Gator — беговой парой, которая внешне напоминает сапоги.

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Также отличительные элементы новых Drifter Gator ISPA — молния и подошва из легкого эластичного материала, который обеспечивает амортизацию VaporMax.

Пользователи сети принялись обсуждать описанную обувь в соцсетях. «Почему кроссовки прикрыты брюками? Плохое фото», «Думаю, эта обувь предназначена для тех, кто любит носить шорты зимой», «И что же мне делать с такими кроссовками?» — высказывались они.

Известно, что кроссовки поступят в продажу 8 октября на сайтах Nike.com, SNKRS, а также в некоторых розничных магазинах Nike. Их стоимость составит 220 долларов (почти 17 300 рублей).

В сентябре «скрещенные» с кроссовками Nike туфли на каблуках стали популярными в соцсетях. Речь идет о гибриде туфель и кроссовок, который выпустил лондонский дизайнер Анкута Сарка (Ancuta Sarca). Их средняя стоимость составляет 325 долларов (25 675 рублей).