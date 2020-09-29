«Скрещенные» с кроссовками Nike туфли на каблуках стали популярными в соцсетях

Гибрид туфель и кроссовок, выпущенный лондонским дизайнером Анкутой Саркой (Ancuta Sarca), стал популярным у пользователей соцсетей. Обсуждение появилось под публикациями в Instagram-аккаунте одноименной марки.



Речь идет о туфлях и сапогах на каблуке, «скрещенных» с кроссовками американской компании Nike. Средняя стоимость описанного предмета гардероба составляет 325 долларов (25 675 рублей).



По словам Сарки, она начала создавать свою обувь около года назад. «У меня дома было слишком много старых кроссовок Nike и каблуков, которые я не носила. Поэтому я решила преобразовать их таким образом, чтобы можно было надеть эту обувь снова. Теперь я собираю старые кроссовки и туфли, которые люди больше не хотят носить, и даю им вторую жизнь», — поделилась она.

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Пользователи сети выразили свое восхищение дизайнеру и похвалили ее творчество в комментариях. «Я обожаю твою обувь!», «Вдохновляюсь твоими работами», «Чудесно!», «Они чертовски крутые!», «Как заказать?», «Я влюблена», — комментировали они.



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