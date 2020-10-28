Азербайджан показал брошенные в ходе отступления армянские танки

Минобороны Азербайджана опубликовало видеозапись, на которой запечатлена оставленная армянскими военными в ходе отступления техника. Кадры доступны в Twitter ведомства.
На кадрах, сделанных на оставленных позициях, запечатлены танки и боевые машины пехоты (БМП), а также разбросанные личные вещи военных, боеприпасы и личное оружие — автоматы, пулеметы, снайперские винтовки, даже рации. Создается впечатление, что позиции покидали в спешке. Видеозапись снята без комментариев и любых других пояснений.
О том, что Армения отступила, Минобороны Азербайджана сообщило еще 27 октября. При этом не уточняется, имеются ли в виду позиции армии Армении, или речь идет об опорном пункте объединенных сил Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР, Республика Арцах). Баку не делает между ними разницы, поскольку считает НКР своей территорией, оккупированной Ереваном.
По данным Баку, в ходе атаки на передовой пункт управления 18-й мотострелковой дивизии Вооруженных сил Армении был убит начальник штаба дивизии полковник Сергей Шакарян, противник потерял опорный пункт. В Армении и НКР не подтвердили эту информацию, как и многие аналогичные сообщения Азербайджана о взятии новых территорий. На странице представителя Минобороны Армении Шушан Степанян в Facebook говорится о попытке атаки азербайджанских войск на южной границе страны, наступление удалось отбить без жертв и потерь.