Спикер Госдумы раскритиковал главу Минфина

Спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал главу Минфина Антона Силуанова за то, что тот не слышит запросы граждан и парламентариев. Об этом сообщает ТАСС в среду, 28 октября.

В качестве примера Володин привел изначальную позицию Минфина по поводу бесплатного горячего питания для школьников. «Президент вмешался в эту ситуацию и принял решение. А в выступлении вы говорите как о достижении. Нам, конечно, хотелось бы, чтобы министр финансов был партнером и слышал депутатов, слышал запрос граждан. А у нас получается — президент слышит, а министр финансов нет», — сказал Володин.

Председатель нижней палаты также напомнил, что изначально министерство выступало и против других инициатив президента, а сейчас заявляет: «это наша политика».

Володин призвал руководителя Минфина признать подобные случаи. «Если вы были против, то так и скажите: мы были против, но президент решение принял, а оказалось все правильно», — сказал он.

Спикер Госдумы предложил Минфину искать компромисс и вести полноценный диалог с депутатами, которые многое узнают от избирателей.

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