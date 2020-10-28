В России вегетарианку направили на принудительное лечение за истощение дочери

Кисловодский городской суд направил на принудительное лечение вегетарианку, которая довела до истощения дочь. Об этом сообщает прокуратура Ставропольского края.

Было установлено, что 46-летняя россиянка ограничивала ребенка в питании, из-за чего девочка голодала. Кроме того, мать не обеспечивала оказание ребенку своевременной медицинской помощи. Все это привело к тому, что здоровью ребенка был причинен вред средней тяжести.

Детский омбудсмен в Ставропольском крае Светлана Адаменко уточнила агентству ТАСС, что у девочки наблюдался острый дефицит массы тела, достигший критического уровня.

Суд признал женщину виновной по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним». Ее направили в психиатрическую больницу.

В сентябре в Ижевске суд приговорил мужчину к 21 году колонии строгого режима за развращение десяти мальчиков в возрасте 8-17 лет. Осужденный вину не признал, заявив, что ученики его оговорили. По решению суда ему запретили работать с детьми. Кроме того, в колонии, мужчина будет направлен на принудительное наблюдение и лечение у психиатра.