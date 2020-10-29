Бойца ОМОН задержали после смертельной перестрелки с СОБР в Чечне

Следственный комитет России (СКР) задержал бойца ОМОН Шамхана Марзабекова по делу о смертельной перестрелке в селении Ачхой-Мартан (Чечня). Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Омоновец подозревается в убийстве. Однако пока неизвестно, избрана ли ему мера пресечения. Его брат Шамиль Марзабеков был ранен в ходе вооруженного конфликта с бойцами СОБР.

По предварительным данным, выпившие братья, служащие в чеченском ОМОН, поздним вечером 27 октября зашли в популярное местное кафе «Смайл» в поисках спиртного. Однако хозяин заведения отказался продать им алкоголь, поскольку в Чечне фактически действует сухой закон. В результате перебранки он выставил Марзабековых на улицу и вызвал на подмогу знакомых из СОБР.

В ходе перестрелки между силовиками погиб боец СОБР Рустам Мадаев, прохожий Али Бердукаев и были ранены несколько человек.

В обстоятельствах ЧП, помимо следователей, разбираются комиссии Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии и командование управления Росгвардии по Чеченской республике.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства двух лиц и покушения на убийство двух и более лиц.