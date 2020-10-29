Россия
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Путин обратился к Макрону из-за резни во Франции
Путин призвал увеличить финансирование ипотеки особого типа
«Расставшихся» Прилучного и Карпович застали за совместными покупками
Gucci подняли на смех за рваные колготки за 15 тысяч рублей
Убийца петербургской преподавательницы с отрезанным пальцем рассказал о расправе
Российская стюардесса рассказала правду о пепельницах на борту самолета
В Британии назвали позором отказ футболистов «Краснодара» преклонить колени
Путин оценил уровень бедности в России
В Москве полиция разогнала протестующих против политики Макрона 
Выпуск американских F-35 задержат из-за российских С-400
Новости партнеров

В Москве открылся финал конкурса «Мастера гостеприимства»

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: пресс-служба конкурса «Мастера гостеприимства»

Финал всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» открылся на площадке ВДНХ в Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе президентской платформы «Россия — страна возможностей», которая вместе с Общенациональным союзом индустрии гостеприимства организовала этот конкурс.

«Особенно важно, что в это непростое время мы проводим финал не просто в Москве, а на территории ВДНХ. В этом месте всегда предъявлялись всей стране и миру лучшие достижения нашей страны. <...> Добрые, гостеприимные, улыбчивые лица, позитивный настрой — это хорошее начало нового этапа», — отметила председатель комитета по туризму Москвы Екатерина Проничева.

В течение двух дней участники «Мастеров гостеприимства» пройдут заключительные оценочные испытания и презентуют свои проекты. По итогам конкурсанты получат обратную связь и экспертную оценку. Соревнования объединят 186 финалистов и продлятся два дня, в течение которых участников ждут оценочные испытания и защита проектов. Победителей будет 50, их ждут образовательные и поощрительные призы.

В частности, 25 победителей получат сертификат на специальную образовательную программу в московской школе управления «Сколково». Помимо этого, участники смогут выиграть поддержку лучших проектов от министерства природных ресурсов и экологии России, Росмолодежи, Русского географического общества и «Роскосмоса», а также миллион рублей от компании METRO Cash&Carry и поддержку лучших проектов от российского сервиса путешествий Туту.ру. По результатам конкурса лучшие участники получат приглашение на обучение в РГУТиС, школу туризма Travel Business School, «Академию гостеприимства», Академию Слетать.ру, сертификаты на членство в Российском союзе туриндустрии, стажировку в туроператорской компании ANEX Tour, участие в выездном туре от Coral Business School и многое другое.

К финалистам «Мастеров гостеприимства» обратился заместитель главы правительства России Дмитрий Чернышенко. Он заявил, что развитие туризма — это одна из ключевых задач для страны, поскольку многие жители никогда не выезжали даже за пределы своего региона. «И конечно, это надо менять. Это огромный потенциал, его нужно использовать. Для этого разрабатывается национальный проект в сфере туризма, у которого амбициозные цели», — сказал вице-премьер.

По его словам, в ближайшие десять лет властям необходимо удвоить количество поездок граждан внутри страны, увеличить число рабочих мест с двух до пяти миллионов. Благодаря этому вклад туристической отрасли в ВВП России станет больше в два раза.

Всероссийский профессиональный конкурс «Мастера гостеприимства» стартовал 13 ноября 2019 года. На конкурс было подано 20 935 заявок. Цель проекта — раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства. В ходе конкурса, кроме знаний и компетенций участников, оцениваются их авторские проекты в сфере гостеприимства.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Эксперты назвали тенденции внутреннего туризма на фоне пандемии
Проект «Моя страна — моя Россия» запустил новые образовательные программы
На конкурсе «Моя страна — моя Россия» представлены проекты развития территорий
Другие материалы рубрики
Россия12:44Сегодня

«Вирус пришел и ведет себя как хозяин»

Поток пациентов и очереди в больницах: что российские врачи говорят о второй волне коронавируса
15:42Сегодня

Путин обратился к Макрону из-за резни во Франции

15:22Сегодня

В Москве полиция разогнала протестующих против политики Макрона 

15:13Сегодня

Путин рассказал об отношении к однополым бракам

Россия00:0227 октября

«Даже от небольшой нагрузки он синел и начинал задыхаться»

У Никиты трехкамерное сердце, его прооперируют, но необходим специальный аппарат ИВЛ. Нужна помощь
14:54Сегодня

Путин анонсировал начало массовой вакцинации от COVID-19

14:40Сегодня

Россиянка с ножом покончила с собой на улице на глазах прохожих

14:30Сегодня

В Москве полицейские потеряли части расчлененного трупа 

Россия00:0125 октября

«Вывернутое наизнанку христианство»

Советский Союз 70 лет боролся с религией, но создал новую. В нее верят до сих пор
14:09Сегодня

Путин оценил возможность ввода общенационального локдауна

14:03Сегодня

Отменивший доплаты врачам глава Минздрава российского региона ушел в отставку

14:12Сегодня

Кремль заявил о критической черте в борьбе с коронавирусом в регионах

Россия
Роспотребнадзор ввел масочный режим по всей России
Где нужно носить маски и грозят ли россиянам штрафы?
«Никогда не вернусь в Россию»
 
«Даже от небольшой нагрузки он синел и начинал задыхаться»
У Никиты трехкамерное сердце, его прооперируют, но необходим специальный аппарат ИВЛ. Нужна помощь
Все материалы
Мир
Церковь в Ницце три дня предупреждали об атаке
Серия вооруженных нападений произошла во Франции
Нападавшие выкрикивали «Аллаху акбар». Три человека погибли, один обезглавлен
Меркель осудила резню в Ницце
Разъединенные нации
ООН создавали ради всеобщего процветания. Почему она не смогла спасти мир от войн и кризисов?
В Саудовской Аравии напали на консульство Франции
Трамп обвинил Байдена в сдаче Крыма и получении денег от России
Как прошли последние дебаты кандидатов в президенты США
Председатель Европарламента отреагировал на резню в Ницце
Все материалы
Бывший СССР
Пан или провал
США взялись за решение карабахского вопроса. Способен ли Трамп остановить войну на Кавказе?
Революция по-быстрому
Киргизы сменили власть за десять дней. Почему в республике так легко совершить переворот?
Своих не бросают
Белорусам предлагают стать поляками в обмен на образование и жизнь в Европе. Зачем это нужно Польше?
Карабахский тупик
Перемирие в Карабахе закончилось, едва начавшись. Почему переговоры оказались бесполезны?
Все материалы
Экономика
Европа обвалила цены на нефть
В России стало значительно больше фальшивых денег
Глава ВТБ не видит «пузыря» на рынке ипотеки
Курс рубля упал
Сбербанк начал выплату самых больших дивидендов в истории России
Сумма отчислений составит 422 миллиарда рублей, половину получит федеральный бюджет
Все материалы
Силовые структуры
В России вегетарианку направили на принудительное лечение за истощение дочери
«Палуба дымилась, как кратер вулкана»
65 лет назад произошла одна из самых страшных морских катастроф в СССР. Кто погубил «Новороссийск»?
Бандиты из Усачевской ОПГ предстанут перед судом за убийства и похищения людей
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Федерального судью нашли мертвым в Ленобласти
«Воровской мир всегда был русским»
Страны бывшего СССР объявили войну криминальным авторитетам. Их хотят лишить влияния и власти
Россиянин насиловал дочь и снимал с ней порно для сети
Все материалы
Наука и техника
Apple продала миллиард iPhone
«Страна развивалась от одного кризиса к другому»
Что привело Россию к катастрофе 1917 года
На угрожающем Земле астероиде заметили опасное явление
Microsoft признала новые проблемы Windows
Пуск «Вихря» с Ка-52 попал на видео
Все материалы
Спорт
Валуев объяснил неучастие игроков «Краснодара» в акции с преклонением колена
Мир Хабиба
В Дагестане культ Нурмагомедова и единоборств. Чем живет родина непобежденного чемпиона UFC?
Тренер Нурмагомедова допустил возвращение бойца
«Это мой последний бой. Я не буду драться без отца»
Нурмагомедов задушил Гейджи и объявил о завершении карьеры. Хабиб ушел непобежденным
«Зенит» потерпел второе поражение подряд в Лиге чемпионов
Партнерский материал
«Хочу видеть его кровь. Он не такой безумный, как я»
Хабиб против Гейджи: на кого ставить, когда бой и где смотреть
«Челси» разгромил «Краснодар» в Лиге чемпионов
Все материалы
Культура
Тайная любовница Тарзана показала откровенную переписку со стриптизером
«Весь мир состоит из долбанутых ублюдков»
К чему приводят драки с фанатами, наркотики и пьяные концерты: история главного панка России
Музей Амстердама купил работы Юлии Цветковой
Раскрыт образ чернокожей супергероини DC Бэтвумен
«Ее обычный день: сначала оргия, потом ультранасилие»
Неоновые вписки, цензура и гнев ЛГБТ: чем скандальная драма «Аутло» обернулась для ее авторов
Шнуров написал стихотворение про «город убийств» Санкт-Петербург
«Эти люди ощущают себя заложниками и по сей день»
Эхо теракта, РПЦ и Дудь: кто снял первый фильм о «Норд-Осте»
Все материалы
Интернет и СМИ
Иранская газета вышла с карикатурой Макрона-дьявола на первой полосе
«Эпоха подошла к концу»
Интернет пытаются сделать самым безопасным местом в мире. Почему это так сложно?
Баста отреагировал на скандал в «Голосе» вокруг дочери ведущего Первого канала
«Ему надо лечиться»
Блогер устраивал стримы под наркотиками и избивал девушек на камеру. Как он оставался безнаказанным?
Доктор Мясников усомнился в способности вакцины остановить коронавирус
Разделяй, не властвуй
WhatsApp и YouTube хотят отобрать у владельцев. Зачем это властям США и как поможет пользователям?
Петросяна госпитализировали с подозрением на коронавирус
Все материалы
Ценности
Жену Эрдогана обвинили в любви к французской роскоши вопреки протесту мужа
В продаже появятся новые кроссовки Гоши Рубчинского
«Выпить королева тоже может»
Скачки, суперкары и чипсы: как на самом деле живет и чем питается Елизавета II
Самая красивая женщина в мире поделилась снимком в кроп-топе наутро после сна
Не на шоу, а на смерть
Трупы и косынки российских бабушек: что происходило на Неделе моды в Токио
Беременная Эмили Ратаковски сфотографировалась в зеркало обнаженной
Охотник за удовольствиями
Малолетние наложницы и самый большой дворец на планете: роскошная жизнь султана Брунея
Все материалы
Путешествия
Татьяна Устинова«Помню, как бежала, переступая через тела»
Струи пара, клубы дыма и подземный грохот. Что советская ученая отыскала на самом краю России
«Под водой она оставалась 12 минут»
Российская школьница погибла на турецком курорте. Почему от России скрывают детали трагедии
Далеко зашли
Соль в нос и мальчики на побегушках: как туристам удавалось путешествовать сотни лет назад?
«Атмосфера постсоветского хаоса»
Маршрутки, лаваш и ностальгия по СССР. Что ждет россиян в Армении?
Все материалы
Из жизни
Строитель обнаружил послание потомкам из 1941 года
Образцовый полицейский убил сдавшую его жене любовницу
«Я не могла шнурки завязать, а теперь соревнуюсь с лучшими»
152-килограммовая женщина похудела на 90 килограммов и стала чемпионкой по триатлону. Вот ее секрет
Череп пропавшего в 2012 году человека превратился в украшение на каминной полке
«Местные относятся к русским с уважением и опаской»
История россиянина о переезде и жизни в Чехии
Женщина похудела на три размера за год и раскрыла секрет успеха
«Никто не узнает их судьбу»
С корабля-призрака бесследно исчезли люди. В этом винили японских пиратов и советские подлодки
Все материалы
В России запустили производство новой Skoda Octavia
Девять версий Volkswagen Polo, о которых вы не догадывались
Успешный ралли-кар, элегантное спорткупе и ещё семь способов назвать Polo интересным
В Германии продают пластиковый российский внедорожник за 1,8 миллиона рублей
Кроссовер Genesis GV80 и новый седан G80: премьера в России
Особенности оснащения и моторная гамма машин для российского рынка
Белорусы будут собирать Geely Coolray по-новому
BMW X6 M против Porsche Cayenne Turbo S Coupe
Битва «настоящих суперкаров» мощностью 1305 лошадиных сил на двоих
Японский дизайнер превратил Lamborghini Aventador S в арт-объект
Все материалы
Дом
Набрали по мелочи
Россияне скупают микроквартиры. Почему это дешево и опасно
Как теперь жить
Дом-тюрьма, море зелени и реновация: лучшее жилье новой эпохи
По второму кругу
Квартиры в России снова дешевеют. Где найти самые выгодные варианты?
Все материалы
Нацпроекты
В Саратовской области закупили технику для тушения лесных пожаров
«Вышел на улицу — и умер»
Россияне вдвое чаще европейцев гибнут от болезней сердца. Как их спасти?
Четыре школы искусств в Хабаровском крае получат новое музыкальное оборудование
«Тюрьма, наркотики, пьяные драки — они не доживают до 40 лет»
В России тысячи приемных детей возвращают в детдома. Почему без семьи почти все они обречены?
Минпросвещения поддержит более 10 тысяч отстающих школ
Новое поколение
Весь мир активно развивает сети 5G. Что мешает России выбиться в лидеры?
В России отберут лучшие практики активного долголетия
Все материалы