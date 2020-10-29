В Москве открылся финал конкурса «Мастера гостеприимства»

Финал всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» открылся на площадке ВДНХ в Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе президентской платформы «Россия — страна возможностей», которая вместе с Общенациональным союзом индустрии гостеприимства организовала этот конкурс.

«Особенно важно, что в это непростое время мы проводим финал не просто в Москве, а на территории ВДНХ. В этом месте всегда предъявлялись всей стране и миру лучшие достижения нашей страны. <...> Добрые, гостеприимные, улыбчивые лица, позитивный настрой — это хорошее начало нового этапа», — отметила председатель комитета по туризму Москвы Екатерина Проничева.

В течение двух дней участники «Мастеров гостеприимства» пройдут заключительные оценочные испытания и презентуют свои проекты. По итогам конкурсанты получат обратную связь и экспертную оценку. Соревнования объединят 186 финалистов и продлятся два дня, в течение которых участников ждут оценочные испытания и защита проектов. Победителей будет 50, их ждут образовательные и поощрительные призы.

В частности, 25 победителей получат сертификат на специальную образовательную программу в московской школе управления «Сколково». Помимо этого, участники смогут выиграть поддержку лучших проектов от министерства природных ресурсов и экологии России, Росмолодежи, Русского географического общества и «Роскосмоса», а также миллион рублей от компании METRO Cash&Carry и поддержку лучших проектов от российского сервиса путешествий Туту.ру. По результатам конкурса лучшие участники получат приглашение на обучение в РГУТиС, школу туризма Travel Business School, «Академию гостеприимства», Академию Слетать.ру, сертификаты на членство в Российском союзе туриндустрии, стажировку в туроператорской компании ANEX Tour, участие в выездном туре от Coral Business School и многое другое.

К финалистам «Мастеров гостеприимства» обратился заместитель главы правительства России Дмитрий Чернышенко. Он заявил, что развитие туризма — это одна из ключевых задач для страны, поскольку многие жители никогда не выезжали даже за пределы своего региона. «И конечно, это надо менять. Это огромный потенциал, его нужно использовать. Для этого разрабатывается национальный проект в сфере туризма, у которого амбициозные цели», — сказал вице-премьер.

По его словам, в ближайшие десять лет властям необходимо удвоить количество поездок граждан внутри страны, увеличить число рабочих мест с двух до пяти миллионов. Благодаря этому вклад туристической отрасли в ВВП России станет больше в два раза.

Всероссийский профессиональный конкурс «Мастера гостеприимства» стартовал 13 ноября 2019 года. На конкурс было подано 20 935 заявок. Цель проекта — раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства. В ходе конкурса, кроме знаний и компетенций участников, оцениваются их авторские проекты в сфере гостеприимства.