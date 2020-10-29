Трамп рассказал о не желающем победы Байдена «жестком» иностранном лидере

Президент США Дональд Трамп рассказал о том, что один из «весьма жестких» иностранных лидеров не желает победы на выборах главы государства кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Трампа, в ходе телефонного разговора лидер одной из стран заявил, что Байден всегда сонный, и выразил надежду на то, что демократ проиграет. Президент США отметил, что согласился с иностранным лидером по поводу бывшего вице-президента.

Глава США также подчеркнул, что на выборах американцы будут делать выбор между супер-восстановлением экономики при Трампе и невиданной экономической депрессией при Байдене.

Ранее Трамп во время дебатов обвинил своего оппонента Джо Байдена в получении денег от России. По его словам, Байден получил 3,5 миллиона долларов от России, потому что был в очень хороших отношениях с бывшим мэром Москвы и его женой. Президент подчеркнул, что он никогда не получал никаких денег от России.