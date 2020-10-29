Минтруд оценил идею пенсии «по рангам»

В российском Минтруде оценили идею ввести в стране систему начисления пенсий «по рангам». В ведомстве указали, что такой проект пока не поступал и не изучался. В целом министерство такую инициативу не поддерживает. Об этом сообщает РИА Новости.

Одновременно в Минтруде напомнили, что размеры пенсий дифференцированы и сегодня, так как пенсия рассчитывается исходя из величины зарплаты и страхового стажа. Таким образом, чем выше зарплата и больше стаж, тем выше пенсия. По закону, размер пенсионного обеспечения не может быть ниже прожиточного минимума пенсионера.

Ранее в четверг, 29 октября, с такой идеей выступил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников.

«Грубо говоря, минимальная пенсия — первого ранга, более повышенная — пенсия второго ранга, и так до максимальной, условно говоря, должно быть десять рангов», — объяснял он. По словам депутата, индексация пенсий тоже должна будет происходить по рангам, при этом не обязательно индексировать все ранги одновременно, нужно ориентироваться на экономическую ситуацию. Также Калашников выступил с предложением ввести в России личное страхование, при котором россияне смогут самостоятельно выбирать страховые случаи.