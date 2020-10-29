Завершена проходка тоннеля между станциями «Текстильщики» и «Печатники»

Специалисты ГК СК МОСТ завершили проходку тоннеля на перегоне от строящейся станции «Текстильщики» с выходом в котлован станции «Печатники» Большой кольцевой линии московского метрополитена. Об этом говорится в сообщении компании, являющейся подрядчиком строительства тоннелей московского метро.

Работы велись с применением уникального 10-метрового тоннелепроходческого механизированного комплекса (ТПМК) Herrenknecht EPB-10690 (S-517) «Виктория». Максимальная скорость ТПМК достигала более 450 метров в месяц.

Протяженность тоннеля составила 1310 метров, наружный диаметр — 10,3 метра, внутренний диаметр — 9,4 метра.

Построенный тоннель является двухпутным, за счет чего достигается существенное уменьшение сроков строительства, поскольку в одном тоннеле располагаются сразу два пути для поездов.

Тоннель проходит под железнодорожными путями Курского направления и Малого кольца Московской железной дороги.

«Проходка велась в условиях плотной городской застройки в непосредственной близости от Шосейной улицы, вблизи зданий, сооружений и инженерных коммуникаций. Она осложнялась непростыми гидрогеологическими условиями: мелкими водонасыщенными песками, мягкопластичными суглинками и глинами. Но, наконец, «Виктория» вышла на станции «Печатники»!» — рассказал руководитель ОП «Дубровка» АО «УСК МОСТ», входящего в ГК СК МОСТ, Константин Пономаренко.

Проходка началась в феврале 2020 года и длилась 9 месяцев.

Теперь специалистам ГК СК МОСТ предстоит осуществить продвижку ТПМК «Виктория» по всей длине будущей станции «Печатники». После этого, ТПМК продолжит проходку БКЛ до станции «Нагатинский затон».

Длина перегонного тоннеля «Печатники» — «Нагатинский затон» составит 1 692 погонных метра. Плановый период проходки — январь-июнь 2021 года. Трасса тоннеля пройдет в зоне высокой техногенной нагрузки (объекты гражданского и промышленного назначения, автодороги, большое количество подземных коммуникаций), а также под действующей станцией метро «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии. Одной из особенностей будущей трассы перегонного тоннеля станет проходка под руслом Москвы реки.