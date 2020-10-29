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В Госдуме объяснили идею пенсии «по рангам»

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Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Система начисления пенсий «по рангам» упростит работу Пенсионного фонда России и поможет сократить административный персонал, а также повысит доверие со стороны людей, заявил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников. Его слова приводит «Вечерняя Москва».

«Нужно четко агрегировать показатели начисления пенсии. Не заменять их, а просто сделать обозримыми не больше пяти-шести штук и четко ввести градацию этих показателей», — объяснил депутат.

Калашников добавил, благодаря новой системе россияне будут примерно понимать, на какой размер выплат могут рассчитывать.

Ранее Калашников предложил ввести в России систему начисления пенсий «по рангам» и возобновить отчисления работников на пенсию с их зарплаты. По его задумке, пенсия должна разделяться по уровням, от первого — минимального до максимального — десятого. «Есть определенный перечень показателей, которые определяют человека в тот или иной ранг. И он знает, если он достиг определенного ранга, у него включается то же, что сейчас входит в коэффициент, но только более агрегированные показатели», — пояснил он.

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