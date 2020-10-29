VK Pay и Банк Хоум Кредит запустили первый в России сервис рассрочек в соцсети

VK Pay и Банк Хоум Кредит открыли ранний доступ к первой в России беспроцентной рассрочке в соцсети, сообщает пресс-служба банка. Теперь можно оплачивать товары и услуги в рассрочку внутри ВКонтакте, в мини-приложении AliExpress в VK и на сайтах магазинов-партнеров: «Связного», Капсулы, Warface, GeekBrains и других.

«Мы рады быть первыми в России, кто представил такой финансовый продукт в соцсети», — отметил директор по финансовым и платежным технологиям Mail.ru Group Андрей Ефимочкин.

«Для магазинов наш продукт — это способ выйти на многомиллионную аудиторию в сфере социальной коммерции, которая сейчас активно набирает обороты. Мы планируем и дальше совместно с Home Credit Bank развивать рассрочку VK Pay, чтобы предложить пользователям и партнёрам новые возможности — и даже больше», — подчеркнул он.

В будущем возможность принимать оплату в рассрочку появится и у магазинов, которые продают свои товары ВКонтакте. Для этого владельцы магазинов могут уже сейчас подать заявку на подключение к программе: https://vkpay.com/partners/

«Вместе с партнерами из VK Pay нам удалось создать уникальный сервис. Впервые клиенты получили возможность покупать товары в рассрочку прямо из социальной сети», — прокомментировал новость председатель правления Home Credit Bank Юрий Андресов. «Это и есть цифровое будущее, в нем финансовые компании и технологические гиганты объединяют усилия для удобства клиента. Мы будем расширять спектр доступных через сервис финансовых продуктов с помощью собственных ресурсов, а также через финтех-брокера “Всегда Да”, и привлекать к проекту новых партнеров», — рассказал он.

В сообщении также отмечается, что рассрочка оформляется полностью онлайн за несколько минут. Сейчас, чтобы оформить рассрочку, нужно подать заявку на ранний доступ по ссылке. А вскоре получить лимит можно будет прямо в своем аккаунте VK Pay и оплатить им больше 12 миллионов товаров и услуг внутри ВКонтакте и на сайтах партнеров.

Рассрочка предоставляется на срок от 4 месяцев, максимальная сумма лимита — 300 тысяч рублей.

VK Pay — финансовая экосистема, которая создана на базе ВКонтакте и входит в состав Mail.ru Group. Сервис позволяет пользователям быстро и безопасно покупать товары и услуги на сайтах партнеров проекта и в сообществах ВКонтакте, а бизнесу — принимать платежи.

«Хоум Кредит энд Финанс Банк» специализируется на предоставлении розничных банковских услуг в России и Казахстане. Банк предлагает своим клиентам широкое разнообразие кредитных продуктов и банковских услуг. Клиентская база банка насчитывает 40,1 миллиона человек.

Продукты и услуги представлены более чем в 126 тысячах магазинах-партнерах в России и Казахстане. По состоянию на 30 июня 2020 года сеть дистрибуции банка состояла из 256 офисов, 1306 банкоматов и платежных терминалов по России и Казахстану.