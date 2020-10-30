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Управляющая компания «Альфа-Капитал» стала лидером по притоку средств клиентов

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Фото: УК «Альфа-Капитал»

Управляющая компания (УК) «Альфа-Капитал» увеличила объем активов под управлением, опередив по объемам привлечения средств клиентов своих конкурентов. По данным агентства «Эксперт РА», в третьем квартале 2020 года активы под управлением компании выросли более чем на 20 процентов и достигли 608,4 миллиарда рублей (7,6 миллиарда долларов). Рост активов по сравнению с третьим кварталом 2019 года составил 52 процента.

Число уникальных клиентов УК «Альфа-Капитал» с начала года выросло на 41 процент и составило 163 тысячи человек. Всего клиентами компании по итогам третьего квартала было открыто более 304 тысяч счетов (ДУ, ИИС, ПИФ). Значительная часть инвесторов открывали счета с помощью онлайн-сервисов УК «Альфа-Капитал», включая мобильные приложения. В третьем квартале через дистанционные каналы продаж компания привлекла 21 тысячу новых клиентов, прирост с начала года составил 57 процентов.

Заметный вклад в привлечение средств клиентов продолжают вносить такие инструменты, как ПИФы и ИИС. Прирост числа клиентов компании, использующих для вложений на фондовом рынке ИИС, по результатам третьего квартала составил 50 процентов. С начала года число открытых клиентами компании индивидуальных инвестиционных счетов выросло на 15 тысяч с суммарными активами 6 миллиардов рублей, а доля УК «Альфа-Капитал» в этом сегменте среди управляющих компаний составила 10,6 процента.

«Несмотря на растущие риски в мировой экономике и влияние негативных геополитических факторов, третий квартал оказался очень удачным для отечественного рынка управления активами. Рост фондовых индексов и продолжающееся снижение доходности банковских вкладов позитивно сказались на притоке новых частных инвесторов, — отметила отметила Ирина Кривошеева, генеральный директор УК «Альфа-Капитал». — В этой связи мы видим качественное изменение трендов на рынке: если раньше ключевую роль для управляющих компаний играли средства институциональных клиентов, то сейчас мы видим, что в лидеры выходят те УК, которые работают именно с активами физических лиц. Таким образом, наша стратегия, предполагающая ориентацию на обслуживание розничных клиентов и частных состоятельных инвесторов (HNW), оказалась оправданной».

УК «Альфа-Капитал» продолжает также удерживать лидерство на рынке паевых инвестиционных фондов. Чистый приток за третий квартал, по данным InvestFunds.ru, в паевые и биржевые фонды УК «Альфа-Капитал» достиг 11,5 миллиарда рублей, что является лучшим результатом по привлечению среди других управляющих компаний.

В УК «Альфа-Капитал» указывают, что продолжат расширять линейку продуктов для частных инвесторов за счет формирования новых фондов и стратегий доверительного управления. В частности, недавно компания запустила две новых стратегии на базе ИИС и ДУ – «Альфа Управляемые облигации» и «Альфа Мой капитал».

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