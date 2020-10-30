Губернатор Курганской области обсудил лечение COVID-19 с военными медиками

Губернатор Курганской области Вадим Шумков обсудил вопросы оказания помощи зараженных коронавирусом с военными медиками Министерства обороны России. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Специалисты оборонного ведомства прибыли в Курганскую область, чтобы помочь местным врачам. Бригада военных медиков 29 октября ознакомилась с работой самых крупных «ковидных» госпиталей региона, развернутых на базе курганских больниц.

Губернатор поблагодарил специалистов за поддержку и обсудил с ними меры, которые позволят повысить качество организации медицинской помощи жителям области. Военные медики поделятся с курганскими коллегами опытом работы в сложных ситуациях и борьбе с COVID-19, а также сами будут лечить пациентов.

«Мы проговорили вопросы дислокации, на какие направления в первую очередь поедут эти специалисты, потому что это высокопрофессиональные ребята, военные медики — особая профессия. Обсуждаем больницы города Кургана, Шадринска, несколько центральных районных больниц», — заявил Шумков.

28 октября Министерство обороны направило в Курганскую область военных медиков после того, как вице-премьер Татьяна Голикова доложила президенту России Владимиру Путину о сложной ситуации с распространением COVID-19 в регионе. В военном ведомстве уточнили, что в состав сводной бригады входят реаниматологи, пульмонологи, анестезиологи и другие специалисты с опытом диагностики и лечения пациентов с коронавирусом.

Минздрав также направил в область свою группу специалистов для оказания организационно-методической и практической помощи в борьбе с коронавирусом.