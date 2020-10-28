В Курган направили военных медиков после доклада Путину о ситуации с COVID-19

Министерство обороны направило в Курганскую область военных медиков после того, как вице-премьер Татьяна Голикова доложила президенту России Владимиру Путину о сложной ситуации с распространением COVID-19 в регионе. Об этом в среду, 28 октября, сообщает ТАСС.

В военном ведомстве уточнили, что в состав сводной бригады входят реаниматологи, пульмонологи, анестезиологи и другие специалисты с опытом диагностики и лечения пациентов с коронавирусом.

Отправить в регион военных медиков с опытом борьбы с COVID-19 попросил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он обратился в связи с этим к главе Минобороны Сергею Шойгу.

При этом, Минздрав также направил в область свою группу специалистов для оказания организационно-методической и практической помощи в борьбе с коронавирусом.

Ранее 28 октября Татьяна Голикова доложила Владимиру Путину, что в Курганской и Омской областях наблюдаются проблемы с оказанием медицинской помощи и сбои в работе системы.