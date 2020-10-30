МИД анонсировал открытие новых стран для россиян и удалил информацию об этом

МИД России в своем официальном Twitter-аккаунте анонсировал открытие новых стран для российских туристов, а затем частично удалил изложенную информацию. На произошедшее обратил внимание портал Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Известно, что вечером в четверг, 29 октября, в соцсети ведомства появился твит, в котором спикер Мария Захарова призвала граждан страны тщательно взвешивать риски при планировании зарубежных поездок в преддверии «возобновления прямого авиасообщения с Доминиканской Республикой, Марокко и другими странами».

Спустя некоторое время пост откорректировали: из сообщения исчез перечень государств, однако был обозначен срок — 1 ноября. Вдобавок была удалена рекомендация воздержаться от заграничных поездок.

Источник АТОР в авиаотрасли подтвердил, что Доминикана действительно числилась в списке стран, обсуждаемых в контексте грядущего возобновления авиасообщения. «Что имелось в виду под "другими странами", остается пока непонятным. Это, может быть, Мексика, но она "под вопросом". Также практически со стопроцентной вероятностью увеличат квоты на рейсы в ОАЭ», — добавил собеседник портала.

В целом, по мнению опрошенных АТОР экспертов, официальные решения оперштаба по поводу восстановления пассажирских авиаперевозок могут последовать уже в ближайшее время.

30 октября официальный представитель авиакомпании Austrian Airlines Таня Грубер сообщила о том, что перевозчик возобновил регулярное авиасообщение с Россией. Предполагается, что с 29 октября будут летать два рейса в неделю: в понедельник и четверг. Полеты будут выполняться между венским аэропортом Швехат и Домодедово самолетами Embraer 195 и Airbus A319.

Весной 2020 года в связи с распространением коронавируса Россия временно ограничила движение на автомобильных, железнодорожных, пешеходных, речных и смешанных пунктах пропуска через государственную границу. Восстанавливать сообщение с другими странами начали в августе. Сейчас для российских туристов доступны Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Мальдивы, Египет, Танзания, Белоруссия, Великобритания, Швейцария, Южная Корея, Казахстан и Киргизия. С 1 ноября страна возобновит пассажирское авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией.