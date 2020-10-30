Власти Москвы ответили на призыв строить мечети для уменьшения числа радикалов

Власти Москвы ответили на заявление заместителя главного муфтия Москвы Марата Алимова о том, что к уменьшению числа радикалов может привести большее количество мечетей. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 30 октября.

«Этой связи практически не существует. За последние годы в крупных городах Европы произошли террористические акты. Возьмем последний: в Ницце, по открытым данным, действует 15 мусульманских мечетей и молельных домов. И что это изменило?» — сказал руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы Виталий Сучков.

Ранее в пятницу в эфире радиостанции «Говорит Москва» Алимов посетовал на то, что в столице очень мало мечетей. Священнослужитель отметил, что три миллиона мусульман «не вмещаются в эти маленькие мечети, которые есть». «Но государство не верит, что в Москве не хватает мечетей и не строит определённые точки, где имамы могли бы именно проповедовать истинные догматы ислама», — сказал он.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявления муфтията, отметил, что число мечетей является вопросом городских властей.

В ночь на 30 октября 16-летний подросток начал забрасывать «коктейлями Молотова» отдел полиции в Кукморе. Во время атаки на сотрудника полиции он был застрелен. Накануне, 29 октября, во Франции произошло несколько вооруженных нападений. Так, утром неизвестный с ножом напал на людей в самой большой церкви французской Ниццы — базилики Нотр-Дам-де-Нис. Одна из жертв была обезглавлена.