Мать бросила дома умирающего ребенка и отправилась в паб

Суд приговорил к трем с половиной годам тюремного заключения жительницу английского города Уишоу, графство Северный Ланкашир, которая бросила дома умирающего ребенка и отправилась в паб. Об этом сообщает издание Independent.

45-летняя Шерон Голди (Sharon Goldie) отрицает свою вину в предумышленном убийстве, но признала вину в плохом обращении со своей 13-летней дочерью Робин (Robyn) и пренебрежении ею, что, очевидно, приносило девочке дополнительные страдания. Она признала, что не кормила ребенка нормально, не одевала, била и разрешала употреблять коноплю и пить алкоголь за год до смерти девочки 26 июля 2018 года.

Голди признала вину в том, что ребенок жил в антисанитарных условиях, включая кошачью мочу и фекалии, из-за которых у Робин появились блохи. Голди не стала обращаться за медицинской помощью для Робин, когда девочка страдала от перитонита — воспаления мембраны брюшной полости. Она не позволила дочери и самостоятельно обратиться ко врачу.

На прошедшем в четверг, 29 октября, заседании суда было озвучено, что Робин плохо себя чувствовала за неделю до своей смерти, и к 24 июля 2018 года была бледная, и ее трясло. Голди отказала другу, который предлагал отвезти Робин в больницу на такси. 25 июля Робин вышла в сад и попросила соседа помочь ей вызвать скорую помощь. Она говорила, что не может дышать, но Голди опять вмешалась и завела ее в дом.

«Ваша дочь страдала от боли в тот день, но вы дали ей обезболивающее и пошли в паб. К тому времени, как вы вернулись домой, она лежала на диване и не могла встать, но вы и ваш друг прошли в сад, чтобы продолжить пить, так как была хорошая погода. Она умерла спустя час», — сказал судья Лорд Бекетт (Lord Beckett) на заседании 29 октября.

Суд постановил, что в силу жестокости поведения Голди тюремное заключение невозможно заменить более легким наказанием. «У вас было достаточно денег, чтобы обеспечить еду для вашей дочери, но вы предпочли не делать этого и покупали алкоголь и наркотики и давали их вашей дочери вместо адекватного питания», — заявил судья.

Адвокат Голди Марко Гарино (Marco Garino) заявил, что причиной такого поведения Голди могла стать полученная ею в десятилетнем возрасте черепно-мозговая травма, которая оказала влияние на когнитивные и психологические функции организма.