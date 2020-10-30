Российский миллиардер дал Италии денег на борьбу с коронавирусом

Крупнейший акционер USM Holdings Алишер Усманов перевел 500 тысяч евро властям итальянского острова Сардиния на борьбу с пандемией коронавируса. Об этом со ссылкой на итальянские СМИ сообщает РБК.

Сам российский миллиардер в письме главе администрации Сардинии Кристиану Солинасу объяснил, что решил дать деньги в связи с тем, что в течение 30 лет часто и подолгу живет на острове.

Еще два года назад Усманова признали почетным гражданином сардинской коммуны Арцакена. Тогда он рассказывал, что проводит на Сардинии почти все лето.

По данным журналистов, средства уже поступили в казну. При этом, утверждают они, Усманов жертвует властям Сардинии средства на борьбу с коронавирусном уже второй раз, первый взнос был в начале пандемии.

Состояние бизнесмена Forbes оценивает в 15,7 миллиарда долларов. В списке богатейших людей мира он занимает 111-е место. По подсчетам германского издания intelliNews, по состоянию на май 2020 года компании Усманова и его партнеров по бизнесу потратили на борьбу с коронавирусом в России более 100 миллионов долларов.

Также Усманов помогает Узбекистану, на территории которого родился и вырос. В июле он перевел 10 миллионов долларов медикам республики, а до этого — 20 миллионов долларов в фонд «Милосердие и здоровье» при Минздраве Узбекистана.