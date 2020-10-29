Миллиардер Усманов помог собрать средства на лечение ребенка с СМА

Известный бизнесмен и меценат Алишер Усманов закрыл сбор средств на лечение ребенка с редким заболеванием — спинальной мышечной атрофией (СМА), предоставив недостающую сумму. Об этом сообщает Первый канал.

В настоящее время лекарства от этой болезни существуют, однако являются недоступными для обычной семьи из-за их астрономической стоимости — порядка 150 миллионов рублей за одну инъекцию.

Средства на лечение ребенка собирали зрители Первого канала, однако набранная сумма не полностью покрывала стоимость лекарства. Благодаря пожертвованию Алишера Усманова сбор был закрыт в срок.

Фонд Алишера Усманова уже не в первый раз оказывает помощь в сборе средств на лечение ребенка с СМА.

Со следующего года лечение детей с тяжелыми недугами возьмет на себя государство. Соответствующие средства уже заложены в проект федерального бюджета, сообщала вице-премьер Татьяна Голикова.

Ранее журнал Forbes назвал Усманова лидером по объему личных пожертвований на борьбу с пандемией в мире среди россиян. По подсчетам германского издания intelliNews по состоянию на май 2020 года, объем средств, выделенных компаниями Алишера Усманова и его партнеров по бизнесу на противодействие COVID-19 в России, превысил 100 миллионов долларов. Эти суммы направлены в виде финансовых средств и в виде различных льгот. По суммарному объему пожертвований на борьбу с коронавирусом, Усманов находится в тройке мировых лидеров, наряду с Джеком Дорси и Биллом Гейтсом.