Названы реальные первооткрыватели «Новичка»

Один из разработчиков яда группы «Новичок» Владимир Углев назвал реальных первооткрывателей данного отравляющего вещества. Об этом ученый написал на своей странице в Facebook.

По его словам, основоположниками в создании амидидофторфосфонатов и амидидофторфосфатов были доктор химических наук Юрий Кругляк и Петр Кирпичев.

«Они были соавторами в разработке и получения новых веществ класса алкил-N,N (диалалкил) амидидофторфосфононатов, о чем свидетельствует закрытое авторское свидетельство СССР, наиболее перспективное из которых — А-230 — было получено в 1972 году», — написал Углев.

После того, как ученым удалось получить первые образцы отравляющего вещества, Кругляк был отстранен от работ, вероятно, «в силу его национальной принадлежности», отметил химик.

«Я считаю, что эти двое ученых химиков и стоят у истоков и являются первооткрывателями "Новичка". Мое участие состояло в том, что я в нужное время оказался в нужном месте, а именно, в научно-исследовательской группе Кирпичева Петра Петровича и первым получил, провел первичные физико-химическое и токсикологическое исследования, отработал методы получения исходных веществ», — добавил он.

В начале октября Углев назвал вруном своего коллегу Леонида Ринка, обвинив его в продаже яда криминалитету. По словам химика, они знакомы с Ринком более 40 лет. Все это время в профессиональной среде к ученому относились как к фальсификатору.