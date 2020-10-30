Российский регион закупит 25 тысяч подарков для новорожденных

Пермский край планирует закупить 25 тысяч подарочных комплектов для новорожденных. Подарки будут вручать в рамках реализации федеральной программы «Десятилетие детства» при поддержке нацпроекта «Демография». Об этом сообщается на сайте главы региона.

На подарочные комплекты выделено более 70 миллионов рублей. В подарочный комплект входят одеяло, плед, детское постельное белье, пеленки, полотенце-уголок с варежкой для купания, комплект одежды для новорожденного и брошюра с информацией для родителей.

В 2020 году такие подарки получили около 20 тысяч российских семей с новорожденными малышами.

До 2030 года в России планируется реализовать нацпроект «Демография». Основные его цели заключаются в снижении уровня смертности населения, а также в обеспечении дополнительным образованием граждан предпенсионного возраста и увеличении уровня доступности дошкольного образования.