Рождаемость в России резко снизилась за пять лет

Рождаемость в России за последние пять лет снизилась почти на четверть. О резком падении этого показателя рассказала уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, передает РИА Новости в понедельник, 26 октября.

По ее словам, число родившихся детей за последние пять лет снизилось на 23,7 процента. При этом Кузнецова признала, что снижение этого показателя отмечается из года в год.

Вместе с этим в России также наблюдается снижение числа абортов, отметила Кузнецова. Коэффициент рождаемости (число рождений на одну женщину — прим. «Ленты.ру») в 2020 году составил 1,5, тогда как три года назад он был 1,62.