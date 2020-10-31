Глава Крыма прокомментировал слухи об отставке словами «сегодня не собирался»

Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал слухи о своей отставке и переходе на работу в Государственную Думу. Об этом в субботу, 31 октября, сообщает «Интерфакс».

«Уже отправили? Сегодня не собирался, коллеги, честно. Не знаю, как дальше», — ответил Аксенов на просьбу журналистов прокомментировать появившуюся в Telegram-каналах информацию.

Он подчеркнул, что намерен проработать главой Крыма столько, сколько потребуется руководству страны.

О том, что Аксенов перейдет на работу в Государственную Думу после новых выборов в среду, 28 октября, написал Telegram-канал «Чисто для фиксации».

Аксенов занимает этот пост с тех пор, как Крым стал частью России. В сентябре 2019 года он был переизбран главой республики. Согласно ее законам, руководитель региона не может занимать должность более двух сроков подряд.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина и страны Запада отказались признать результаты плебисцита.