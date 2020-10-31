Умерла актриса фильма «А зори здесь тихие»

Скончалась актриса из фильма «А зори здесь тихие» Галина Филимонова. Ей было 75 лет, сообщается в паблике мастерской Юрия Красовского во «ВКонтакте».

«Галина Ивановна воспитала несколько поколений артистов и режиссеров. Ее преданность театру и служение своему делу всегда вызывали восхищение», — говорится в сообщении.

Галина Филимонова с 1974 года работала в Малом драматическом театре в Санкт-Петербурге. Она играла в спектаклях «Бесы»

«Братья и сестры», «Парчовый барабан», «Любовь дона Перлимплина».

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