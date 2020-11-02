В США посадили россиянина за мошенничество на 100 миллионов долларов

В США россиянина Александра Бровко приговорили к восьми годам тюрьмы за интернет-мошенничество. Общая сумма ущерба составила более 100 миллионов долларов, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что приговор был озвучен еще 30 октября, но информация о нем появилась 2 ноября. 36-летнего россиянина посадили, так как он оказался причастен к некой онлайн-схеме, с помощью которой похищали и продавали персональные и финансовые данные. При этом известно, что сам Бровко признал вину в сговоре для махинаций в сети.

19 октября сообщалось, что США предъявили шести россиянам, которые, предположительно, работают на Главное управление Генштаба Вооруженных сил РФ (ГРУ), обвинения в хакерстве. Как отмечается, все они причастны «к некоторым из самых разрушительных кибератак в мире». Среди них упоминаются атака на энергосистему Украины, вмешательство в Грузии, во время выборов во Франции и в связи с Олимпиадой 2018 года. Речь, в частности, идет о распространении вируса-вымогателя NotPetya в 2017 году, который заразил устройства по всему миру и нанес ущерб на миллионы долларов.

В конце сентября в США приговорили к семи годам и четырем месяцам тюремного заключения российского хакера Евгения Никулина, который ранее был признан виновным в киберпреступлениях.

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться